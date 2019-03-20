Стало известно, кто будет вести премию «Тони»

Американскую премию «Тони» («Tony Awards»), которая присуждается за достижения в области театра, в этом году будет вести британский актер и телеведущий Джеймс Корден. Об этом пишет Variety.

Как отмечается, он воспринял с энтузиазмом возможность снова стать частью церемонии.

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«Я взволнован тем, что снова возвращаюсь на Tony Awards», — сказал Корден.

Он добавил, что театральное сообщество очень дорого его сердцу.

Ранее сообщалось, что лауреат премии «Тони» австралийский актер Хью Джекман сыграет Гарольда Хилла в классической постановке «Музыкальный человек» 1957 года.