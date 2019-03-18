Перед смертью Началова подсела на китайские таблетки
Знакомые российской певицы Юлии Началовой рассказали, что перед своей смертью артистка пристрастилась к китайским таблеткам. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Отмечается, что Началова посещала индийский центр в Москве и скупала множество китайских таблеток, отказываясь взять даже инструкции по применению.
По словам дизайнера костюмов для шоу Началовой, певица комплексовала по воду своей фигуры: худых ног и тяжелого верха.
«Мы привозили из Таиланда специальные утягивающие пояса, чтобы во время концерта не вылезали живот и бока. Проблемы с лишним весом у нее были как раз из-за плохого здоровья», — отметил дизайнер.
Ранее сообщалось, что вдова Абдулова рассказала о просьбе дочери забрать Веру Началову.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.