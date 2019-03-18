Перед смертью Началова подсела на китайские таблетки

Знакомые российской певицы Юлии Началовой рассказали, что перед своей смертью артистка пристрастилась к китайским таблеткам. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что Началова посещала индийский центр в Москве и скупала множество китайских таблеток, отказываясь взять даже инструкции по применению.

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По словам дизайнера костюмов для шоу Началовой, певица комплексовала по воду своей фигуры: худых ног и тяжелого верха.

«Мы привозили из Таиланда специальные утягивающие пояса, чтобы во время концерта не вылезали живот и бока. Проблемы с лишним весом у нее были как раз из-за плохого здоровья», — отметил дизайнер.

Ранее сообщалось, что вдова Абдулова рассказала о просьбе дочери забрать Веру Началову.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.