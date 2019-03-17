«Дикари»: украинский композитор охарактеризовал военных Донбасса

Украинский композитор Владимир Быстряков заявил, что военные вооруженных силы Украины (ВСУ) — дикари, потому что они разоряют дома и испражняются в дворцах культуры. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

По его словам, украинские СМИ изображают военных из захваченных ими домов в Донбассе героями, но восторгаться ими нельзя. Он добавил, что военные ВСУ совершенно не такие, какими их себе представляют многие.

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Быстряков рассказал, что как-то раз военные сделали дырку на сцене одного из домов культуры в Донбассе и справляли туда нужду.

Ранее сообщалось, что в Раде заявили о «космических потерях» Украины в Донбассе.