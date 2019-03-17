Шоу «Один на один» с Началовой не стали снимать с эфира из-за ее смерти

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Телепрограмма «Один в один» с участием певицы Юлии Началовой вышла в эфир вечером 16 марта, спустя несколько часов после появления новостей о смерти исполнительницы. Об этом сообщает РИАМО.

Отмечается, что трансляция шоу «Один в один. Народный сезон. Финал» началась в 21.00 мск, при о смерти Началовой стало известно до 20.00 мск.

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Российская певица и телеведущая была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.

Ранее отец Началовой рассказал о причине ее смерти.