«Улыбалась через боль»: Алсу поделилась воспоминаниями об умершей Началовой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/876/11024876/upload-RIAN_3247447.HR.ru-pic905-895x505-98909.jpg">

Певица Алсу в инстаграме отозвалась на смерть своей коллеги по сцене — Юлии Началовой.

Алсу отметила, что Началова всегда старалась казаться счастливой. «Юлечка! Ты всегда улыбалась! Всегда! Теперь понимаю, что даже через боль... Невероятная, светлая, с голосом ангела», — пишет Алсу.

Реклама

Ранее Кристина Орбакайте назвала шоком смерть Юлии Началовой.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.