«Улыбалась через боль»: Алсу поделилась воспоминаниями об умершей Началовой
Певица Алсу в инстаграме отозвалась на смерть своей коллеги по сцене — Юлии Началовой.
Алсу отметила, что Началова всегда старалась казаться счастливой. «Юлечка! Ты всегда улыбалась! Всегда! Теперь понимаю, что даже через боль... Невероятная, светлая, с голосом ангела», — пишет Алсу.
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Ранее Кристина Орбакайте назвала шоком смерть Юлии Началовой.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.
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