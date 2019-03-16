Зара в шоке от скоропостижной смерти Началовой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/218/12246218/RIAN_2624652.HR-pic905-895x505-8128.jpg">

Заслуженная артистка России Зара отреагировала на смерть певицы Юлии Началовой.

Скоропостижная кончина 38-летней артистки повергла Зару в шок. «Я сейчас нахожусь в шоке. Артисты такого масштаба, такого таланта не должны уходить в таком молодом возрасте. Юлечка была светлым, добрым, невероятно талантливейшим человеком, другом», — цитирует Зару РИА «Новости».

Реклама

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию. Началова скончалась, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.