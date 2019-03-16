Зара в шоке от скоропостижной смерти Началовой
Заслуженная артистка России Зара отреагировала на смерть певицы Юлии Началовой.
Скоропостижная кончина 38-летней артистки повергла Зару в шок. «Я сейчас нахожусь в шоке. Артисты такого масштаба, такого таланта не должны уходить в таком молодом возрасте. Юлечка была светлым, добрым, невероятно талантливейшим человеком, другом», — цитирует Зару РИА «Новости».
Реклама
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию. Началова скончалась, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.
«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.