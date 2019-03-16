Катя Лель рассказала о совместных планах с умершей Началовой
Российская певица Катя Лель выразила соболезнования семье и близким скончавшейся в субботу Юлии Началовой и рассказала, что они планировали отмечать семьями дни рождения друг друга. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Кати Лель, она в настоящее время пребывает в «шоковом состоянии», так как не может поверить в смерть Началовой.
«Мы говорили вот только, буквально недавно, о том, что мы все будем отмечать семьями дни рождения друг друга, собирались... Я не могу поверить в это», — сказала Катя Лель.
Он добавила, что «молилась все эти дни», пока Началова находилась в реанимации, и выразила соболезнования семье исполнительницы.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию, после которой певица скончалась.
Ранее отец Началовой рассказал о причине ее смерти.
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