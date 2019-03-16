Смерть Юлии Началовой подтвердила ее представитель

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Анна Исаева, официальный представитель певицы Юлии Началовой, подтвердила смерть исполнительницы. Об этом она написала в своем инстаграме.

По ее словам, смерть Началовой наступила около часа назад.

«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», — написала Исаева.

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Ранее о смерти Началовой сообщили СМИ.

Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию. Также стало известно, что Началовой грозила ампутация ноги.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. 13 марта стало известно, что врачи ввели артистку в состояние искусственной комы.