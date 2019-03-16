Смерть Юлии Началовой подтвердила ее представитель
Анна Исаева, официальный представитель певицы Юлии Началовой, подтвердила смерть исполнительницы. Об этом она написала в своем инстаграме.
По ее словам, смерть Началовой наступила около часа назад.
«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», — написала Исаева.
Реклама
Ранее о смерти Началовой сообщили СМИ.
Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию. Также стало известно, что Началовой грозила ампутация ноги.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. 13 марта стало известно, что врачи ввели артистку в состояние искусственной комы.