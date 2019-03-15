Биограф Майкла Джексона обвинил в клевете предполагаемую жертву

Автор биографии о Майкле Джексоне Майк Смоллкомб обвинил австралийского танцора Уэйда Робсона в клевете относительно сексуального насилия со стороны певца. Об этом сообщает The Mirror.

По словам Смоллкомба, есть доказательства того, что Робсон неоднократно лгал о Джексоне и был признан «ненадежным свидетелем», когда его допрашивали по делу о насилии.

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Он добавил, что фильм «Покидая Неверлэнд» показал только одну сторону этой истории, и что не было никаких упоминаний о нервном срыве, который Робсон перенес в 2012 году.

Ранее сообщалось, что Первый канал перенес премьеру фильма о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд» в интернет.