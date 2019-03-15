Звезда «Гарри Поттера» оказался в инвалидном кресле

Актер Робби Колтрейн, известный по роли великана Хагрида в фильмах про »Гарри Поттера», передвигается в инвалидном кресле. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на инсайдера.

«Долгое время Робби терпел сильнейшую боль. Сейчас он не может справиться сам, это его, конечно, жутко раздражает», — сообщил инсайдер.

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По данным издания, актер на протяжении многих лет страдал от постоянной боли в коленях из-за остеоартрита. Сначала он пользовался тростью, но на днях Колтрейн пересел к инвалидное кресло.

Уточняется, что у актера полностью стерся хрящ коленной чашечки.

Как отмечается, врачи до этого предупреждали актера, что он может стать инвалидом, если не сбросит лишний вес. В скором времени ему предстоит перенести сложную операцию по восстановлению сустава.

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