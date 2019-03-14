У Началовой отек мозга, осложненный двусторонней пневмонией
У российской певицы и телеведущей Юлии Началовой начался отек мозга, сообщает Mash.
Как отмечается, он осложнен двусторонней пневмонией.
Подчеркивается, что состояние артистки ухудшилось. В данный момент оно оценивается как крайне тяжелое.
Ранее сообщалось, что самочувствие госпитализированной Началовой изменилось.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. 13 марта стало известно, что врачи ввели артистку в состояние искусственной комы.