Лоза предрек будущее сатирика обвинившему Галкина в теракте

Музыкант и композитор Юрий Лоза назвал «бредом сивой кобылы» обвинения боевика из Махачкалы против Максима Галкина в том, что юморист якобы готовил теракт на концерте Филиппа Киркорова. Об этом сообщает НСН.

По его словам, у боевика «замечательное чувство юмора», и данной шуткой он превзошел «всех сатириков наших».

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«В Comedy Club сейчас, наверное, нервно курят, почему они до этого не додумались, хорошая шутка! Когда это лопнет, как мыльный пузырь, вспомните мои слова и назовите меня провидцем», — пошутил Лоза.

Он добавил, что Галкину теракт на концерте Киркорова нужен «меньше всех», потому что никаких плюсов это бы ему не принесло.

«Это же бред сивой кобылы. Зачем это нужно Галкину, из каких соображений? Бред какой-то. Меня ржака душит весь день», — сказал Лоза.

Ранее сообщалось, что разъяренный Киркоров заговорил после обвинений Галкина в теракте.

Задержанный правоохранителями еще в 2017 году мужчина ранее рассказал, что Галкин якобы передал ему 2 млн руб., чтобы тот устроил теракт на концерте Филиппа Киркорова. Следствию подозреваемый объяснял случившееся тем, что Галкин ревновал к Киркорову свою супругу Аллу Пугачеву.