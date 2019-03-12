Собчак выступила с обращением к Шнурову

Телеведущая Ксения Собчак в своем инстаграме вызвала на батл рок-музыканта Сергея Шнурова после его стихов, в которых он, в частности, называет звезду «хитрожопой».

Собчак намекнула музыканту, что он всегда хорошо ладили, однако теперь он завел привычку «в каждой бочке новостной делать стих затычкой».

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Она призвала музыканта не бояться и выйти с ней на баттл.

Ранее Сергей Шнуров написал о Ксении Собчак очередное стихотворение, вдохновившись ее разводом с мужем-актером Максимом Виторганом.