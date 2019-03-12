МВД Украины проверяет информацию о прослушке офиса Зеленского

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире ICTV заявил, что следователи проверяют информацию о прослушке офиса кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.

По его словам, расследованием данного инцидента занимаются следователи Нацполиции.

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Он также добавил, что проверка всех фактов займет около двух дней.

Аваков подчеркнул, что сотрудники украинских правоохранительных органов обсудили с Зеленским этот инцидент.

Ранее сообщалось, что МВД Украины оправдалось за срыв операции СБУ у офиса Зеленского.