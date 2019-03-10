Анастасия Заворотнюк снова стала мамой

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые показала младшую дочь Милу, сообщает StarHit.

Уточняется, что девочка родилась в октябре. Актрисе и ее мужу, фигуристу Петру Чернышеву, удалось скрыть это событие.

У Анастасии уже есть двое детей, а у ее мужа, фигуриста Петра Чернышева, это первый ребенок. По ее словам, старшие дети — дочь Анна и сын Майкл — рады появлению сестры.

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Пока не уточняется, родила ли 47-летняя актриса дочь сама или же воспользовалась услугами суррогатного материнства. Несколько раз Анастасия признавалась, что готова взять ребенка из детского дома.

Ранее вооруженные грабители похитили драгоценности из дома Анастасии Заворотнюк.