Виктор Дробыш усомнился в успехе песни Лазарева для «Евровидения»

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Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш заявил, что ему нравится композиция Scream («Крик»), с которой певец Сергей Лазарев будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», однако усомнился в том, примет ли песню широкая аудитория, передает телеканал «360».

Дробыш пояснил, что в Scream нет ярко выраженного припева, что может осложнить понимание композиции публикой.

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«Мне это нравится, но я больше про вкус народа», — сказал Дробыш.

Также он выразил уверенность в том, что Лазарев исполнит песню на конкурсе «четко и без помех», подчеркнув, что это «серьезная» и «качественная» работа.

64‑й конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Ранее сообщалось, что число просмотров клипа Лазарева для «Евровидения» превысило миллион.