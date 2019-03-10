Виктор Дробыш усомнился в успехе песни Лазарева для «Евровидения»
Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш заявил, что ему нравится композиция Scream («Крик»), с которой певец Сергей Лазарев будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», однако усомнился в том, примет ли песню широкая аудитория, передает телеканал «360».
Дробыш пояснил, что в Scream нет ярко выраженного припева, что может осложнить понимание композиции публикой.
«Мне это нравится, но я больше про вкус народа», — сказал Дробыш.
Также он выразил уверенность в том, что Лазарев исполнит песню на конкурсе «четко и без помех», подчеркнув, что это «серьезная» и «качественная» работа.
64‑й конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Ранее сообщалось, что число просмотров клипа Лазарева для «Евровидения» превысило миллион.