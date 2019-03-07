«Все его бросили»: лидер Sex Pistols о самоубийстве Кита Флинта

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Лидер британской панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен заявил, что вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой из-за одиночества и отсутствия поддержки. Об этом сообщает TMZ.

Порталу удалось взять комментарий у Роттена, когда последний направлялся на премьеру документального сериала «Панк» в Hollywood's SIR Studios.

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«Не поймите меня неправильно, но его [Флинта] никто не любил, все его бросили, и это его разрушило», — сказал Роттен.

Он также выразил мнение, что люди «больше не заботятся друг о друге» и предложил всем, кого посещают суицидальные мысли, прийти и поговорить с ним.

Ранее таблоид The Sun писал, что Флинт перед смертью умолял свою жену вернуться.