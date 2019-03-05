Божена Рынска экстренно госпитализирована в Москве

Вдова Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска попала в больницу после возвращения из Испании в Москву, передает «Московский комсомелец». Об этом сообщила тетя Божены Нина Костикова.

Сейчас Рынска находится в одной из столичных клиник.

«Божена плохо себя чувствует. Она в больнице сейчас. Так что пока, к сожалению, ничего хорошего сказать не могу», — сообщила Костикова.

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Она отметила, что у Божены отняли телефон, поэтому она не пишет в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Божена Рынска перенесла клиническую смерть.