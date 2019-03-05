Отец Децла рассказал о врожденной патологии сына

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Отец музыканта Кирилла Толмацкого, известного под творческим псевдонимом Децл, продюсер Александр Толмацкий заявил, что у его сына было врожденное заболевание сердца. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у Децл было заболевание под названием гипертрофическая кардиомиопатия.

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Он также добавил, что именно оно привело к острой сердечной недостаточности.

Толмацкий подчеркнул, что данное заболевание может привести к внезапной смерти людей до 30 лет.

Ранее сообщалось, что отец Децла поддержал создание стены его памяти.