Отец Децла рассказал о врожденной патологии сына
Отец музыканта Кирилла Толмацкого, известного под творческим псевдонимом Децл, продюсер Александр Толмацкий заявил, что у его сына было врожденное заболевание сердца. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, у Децл было заболевание под названием гипертрофическая кардиомиопатия.
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Он также добавил, что именно оно привело к острой сердечной недостаточности.
Толмацкий подчеркнул, что данное заболевание может привести к внезапной смерти людей до 30 лет.
Ранее сообщалось, что отец Децла поддержал создание стены его памяти.