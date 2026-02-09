Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Школьников одного российского города перевели на удаленку из-за погоды

В Волгограде школьников перевели на дистант из-за опасной погоды
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Волгограде школьников из-за погоды перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщила в Telegram-канале городская администрация.

Власти объяснили, что эта мера связана с обеспечением безопасности детей.

«Согласно прогнозу в течение ночи и в ранние утренние часы в Волгограде продолжатся осадки в виде дождя со снегом при отрицательной температуре наружного воздуха», — отметили в администрации.

Там добавили, что 9 февраля удаленно будут учиться школьники всех классов. Однако, если у родителей нет возможности создать для ребенка условия занятий дома, школы примут таких учеников и организуют для них уроки в офлайн-формате.

В конце января США накрыл ледяной шторм «Ферн», один из мощнейших за последние 100 лет. Последствия бури затронули более чем 200 млн жителей. В ряде городов произошли блэкауты, в 22 штатах был введен режим ЧС, отменены тысячи рейсов, а школы Нью-Йорка и Вашингтона закрылись.

Ранее женщина забыла закрыть кран с водой и превратила район в каток.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!