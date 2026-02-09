Школьников одного российского города перевели на удаленку из-за погоды

В Волгограде школьников из-за погоды перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщила в Telegram-канале городская администрация.

Власти объяснили, что эта мера связана с обеспечением безопасности детей.

«Согласно прогнозу в течение ночи и в ранние утренние часы в Волгограде продолжатся осадки в виде дождя со снегом при отрицательной температуре наружного воздуха», — отметили в администрации.

Там добавили, что 9 февраля удаленно будут учиться школьники всех классов. Однако, если у родителей нет возможности создать для ребенка условия занятий дома, школы примут таких учеников и организуют для них уроки в офлайн-формате.

В конце января США накрыл ледяной шторм «Ферн», один из мощнейших за последние 100 лет. Последствия бури затронули более чем 200 млн жителей. В ряде городов произошли блэкауты, в 22 штатах был введен режим ЧС, отменены тысячи рейсов, а школы Нью-Йорка и Вашингтона закрылись.

