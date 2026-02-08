Венгрия является единственной страной Европы, которая никогда не поставляла Украине какое-либо оружие. Об этом в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2» заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По словам министра, цель Венгрии — чтобы ее не втянули в российско-украинский конфликт. Вместе с тем он отметил, что Будапешт очень четко говорит о необходимости мира.

«Таким образом, мы дали всем венгерский ответ, который в конечном итоге оказался успешным и помог укрепить и развить страну даже во времена кризиса», — сказал дипломат.

5 февраля постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон будет предоставлять Украине вооружение до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.

30 января директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Евросоюз не хочет урегулирования украинского конфликта, ему важнее интересы оружейных предприятий. По его словам, многие лидеры ЕС убедили себя в том, что отказ от политики санкций против Москвы и передачи Киеву вооружений будет равнозначен для них признанию в собственной несостоятельности.

Ранее в НАТО заявили об истощении запасов оружия для Украины в Евросоюзе.