Губернатор: ремонтные работы в Белгороде не дают долгожданного результата

Губернатор Гладков сообщил о полном восстановлении газоснабжения в Белгороде

В Белгороде после ракетных обстрелов восстановили газоснабжение, заявил в видеообращении к жителям губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник отметил, что электроснабжения нет у 500 горожан, а проблемы с водоотведением и подачей холодной воды удалось решить. Однако все еще есть сложности с отоплением.

«Те действия, которые наши энергетики и тепловики предпринимали последние двое суток, пока не приводят к долгожданному результату», — отметил глава области.

Он добавил, что восстановительные работы продолжаются, но из-за «большого огневого воздействия» будут длительными.

7 февраля Белгород дважды подвергся ракетному обстрелу. После второй атаки в городе произошел частичный блэкаут. ВСУ нанесли удар, предположительно, с помощью американской установки РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS. Около 20:00 в городе объявили ракетную опасность. Примерно через пять минут раздался мощный взрыв. Затем электричество пропало на Харгоре, Крейде, центре Белгорода и части одноименного округа.

Ранее Гладков попал под ракетный обстрел в Белгороде.
 
