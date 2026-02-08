Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Спорт

Российский саночник не попал в топ-10 после четырех попыток на Олимпиаде

Российский саночник Репилов занял 14-е место на Олимпиаде
Annegret Hilse/Reuters

Российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в соревнованиях по санному спорту на проходящих в Италии зимних Олимпийских играх 2026 года.

Время российского спортсмена по итогам четырех попыток — 3 минуты 34,963 секунды. Он уступил 3,722 секунды лидеру соревнования немцу Максу Лангенхану, который впервые в карьере победил на Играх с результатом 3:31.191.

Серебро досталось австрийцу Йонасу Мюллеру (отставание +0.596 сек.), бронза — итальянцу Доминику Фишналлеру (+0.934 сек.).

Репилов — победитель и призер юношеской Олимпиады — 2020, победитель этапов Кубка мира среди юниоров, чемпион России — 2022. Его старший брат Роман Репилов — трехкратный чемпион мира (2020 и 2021) и трехкратный победитель спринтерского зачета Кубка мира (2016/17, 2018/19, 2019/20).

Всего в зимних Олимпийских играх — 2026 примут участие 13 российских атлетов, которые выступят под нейтральным флагом. Они не приняли участие в церемонии открытия Олимпиады, которая состоялась поздним вечером 6 февраля на миланском футболистом стадионе «Сан-Сиро».

Ранее Репилов стал 16-м после второй попытки в одноместных санях на ОИ-2026.
 
Теперь вы знаете
Треть детей в России рискуют сердцем из-за повышенного холестерина. Кому нужно его мониторить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!