Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

«Ракеты нужны каждый день»: Зеленский заявил об активной работе Украины с партнерами

Зеленский: Украина будет активно работать с партнерами в ближайшие недели

Украине каждый день нужны ракеты для ПВО (противовоздушной обороны), заявил в видеообращении в Telegram-канале президент республики Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что «ни одна страна в мире не должна оставаться беспомощной и одинокой, когда на нее обрушиваются такие удары, как на Украину».

«Защита от российских баллистических ракет нужна каждый день. Сегодня снова были удары баллистических ракет по Киевской области», — сообщил президент.

Он добавил, что в ближайшие недели Киев будет активно работать с партнерами, и подчеркнул необходимость результатов.

До этого Зеленский сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти в США. По словам политика, договоренность о новой встрече достигнута, она состоится «в ближайшее время».

Как уточнил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, речь идет о предстоящих неделях. При этом завершившийся 6 февраля этап переговоров стороны назвали «действительно конструктивным». По словам Уиткоффа, речь шла о «создании условий для прочного мира», в том числе о механизмах контроля за прекращением огня.

Ранее власти Украины пообещали «никогда не признавать» Донбасс российским.
 
Теперь вы знаете
Треть детей в России рискуют сердцем из-за повышенного холестерина. Кому нужно его мониторить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!