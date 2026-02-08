«Ракеты нужны каждый день»: Зеленский заявил об активной работе Украины с партнерами

Зеленский: Украина будет активно работать с партнерами в ближайшие недели

Украине каждый день нужны ракеты для ПВО (противовоздушной обороны), заявил в видеообращении в Telegram-канале президент республики Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что «ни одна страна в мире не должна оставаться беспомощной и одинокой, когда на нее обрушиваются такие удары, как на Украину».

«Защита от российских баллистических ракет нужна каждый день. Сегодня снова были удары баллистических ракет по Киевской области», — сообщил президент.

Он добавил, что в ближайшие недели Киев будет активно работать с партнерами, и подчеркнул необходимость результатов.

До этого Зеленский сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти в США. По словам политика, договоренность о новой встрече достигнута, она состоится «в ближайшее время».

Как уточнил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, речь идет о предстоящих неделях. При этом завершившийся 6 февраля этап переговоров стороны назвали «действительно конструктивным». По словам Уиткоффа, речь шла о «создании условий для прочного мира», в том числе о механизмах контроля за прекращением огня.

Ранее власти Украины пообещали «никогда не признавать» Донбасс российским.