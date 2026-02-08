Жители города на юго-востоке Украины остановили движение машин из-за отсутствия света

В Днепре на юго-востоке Украины жители перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света. Видео опубликовала «Страна.ua».

На видео горожане туда-сюда ходят по нерегулируемому пешеходному переходу, не давая автомобилям проехать. Водители гудят протестующим и нецензурно на них ругаются.

В начале февраля жители Киева перекрыли Харьковское шоссе от перекрестка с Привокзальной улицей до перекрестка с Здолбуновской улицей из-за отключения электроэнергии. В сети появилось фото с пробкой, образовавшейся из-за того, что поперек дороги выстроились люди. Полиция не предпринимала никаких действий. В это время на правом берегу украинской столицы остановились трамваи и троллейбусы из-за обесточивания электролиний.

7 февраля атомщики вынужденно снизили мощность всех АЭС на территории Украины после массированного удара российских войск. Дефицит мощности в энергосистеме существенно увеличился, предупредила компания «Укрэнерго».

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, под удар попала «основа энергосети» — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Ухудшение ситуации в энергосети ставит под угрозу ядерную безопасность, подчеркнул глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он призвал к «максимальной военной сдержанности»

Ранее в Белгороде начали принимать заявки на переселение жителей в другие регионы.