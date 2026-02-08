Патрульный самолет США провел разведку вблизи Ирана

Американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon пролетел над Персидским заливом недалеко от Ирана. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По его информации, самолет вылетел с авиабазы в Бахрейне. В течение нескольких часов он летал над международными водами в центральной части Персидского залива к северу от Бахрейна до Объединенных Арабских Эмиратов.

До этого центральное командование американских ВС на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило, что на прошлой неделе провело в Персидском заливе учения с задействованием боевого корабля прибрежной зоны USS Santa Barbara и штурмовика A-10 Thunderbolt II. В ведомстве отметили, что эти маневры обеспечили реалистичную подготовку для повышения квалификации в области надводной артиллерии и укрепили совместную военно-воздушную и морскую интеграцию, боеготовность и сдерживание в регионе.

Ранее Иран отказался прекращать обогащение урана, даже если это приведет к войне.