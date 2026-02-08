Размер шрифта
Дмитриев призвал готовиться к празднованию скорой отставки премьера Британии

Дмитриев призвал готовиться к празднованию предстоящей отставки Стармера
Leon Neal/Reuters

Спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X призвал готовиться к празднованию грядущей отставки «поджигателя войны», премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«В связи с отставкой главы администрации Стармера [Моргана Максуини] давайте подготовимся к празднованию предстоящей отставки поджигателя войны премьера Кира Стармера...» — написал он.

Кроме того, Дмитриев призвал чествовать сообщество соцсети X за его вклад в выявление недостатков британского премьера.

Свои слова спецпредставитель президента подкрепил материалом агентства Reuters, в котором говорится о «крупнейшем кризисе» Стармера за все время пребывания на посту премьера.

Максуини подал в отставку на фоне обнародования информации о дружбе бывшего посла Великобритании Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Утверждается, что именно глава администрации настоял на том, чтобы Мандельсон возглавил дипмиссию в США.

До этого сообщалось, что скандал из-за связи бывшего британского посла в Вашингтоне с Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьер-министра.

Ранее Стармер извинился перед жертвами Эпштейна.
 
