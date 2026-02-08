Жительница Праги нашла противотанковую ракету во время уборки дома

Жительница Праги в рамках проходящей в Чехии в течение первой половины этого года оружейной амнистии принесла в отделение полиции района Лготка найденную в доме сына действующую противотанковую ракету. Об этом сообщает Чешское ТВ.

В публикации отмечается, что полицейские удивились, когда женщина достала из своей хозяйственной сумки ракету. По словам местной жительницы, она нашла боеприпас, когда убиралась в доме сына.

По данным телеканала, полицейские вызвали в участок сапера, а сами вместе с посетителями покинули здание.

Пресс-секретарь пражского управления полиции Ян Рыбанский рассказал, что жители Праги уже сдали 83 единицы оружия, 20 единиц боеприпасов и более трех тысяч патронов.

Во время предыдущей оружейной амнистии в 2021 году мужчина на востоке Чехии рассказал полицейским о наличии у него танка T 34/85 розового цвета и самоходной артиллерийской установки SD-100.

Ранее чешский поставщик оружия Украине стал богатейшим оборонщиком в мире.