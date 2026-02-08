Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Жительница Праги нашла противотанковую ракету во время уборки дома

Женщина принесла противотанковую ракету в полицию в Праге
Alex Brandon/AP

Жительница Праги в рамках проходящей в Чехии в течение первой половины этого года оружейной амнистии принесла в отделение полиции района Лготка найденную в доме сына действующую противотанковую ракету. Об этом сообщает Чешское ТВ.

В публикации отмечается, что полицейские удивились, когда женщина достала из своей хозяйственной сумки ракету. По словам местной жительницы, она нашла боеприпас, когда убиралась в доме сына.

По данным телеканала, полицейские вызвали в участок сапера, а сами вместе с посетителями покинули здание.

Пресс-секретарь пражского управления полиции Ян Рыбанский рассказал, что жители Праги уже сдали 83 единицы оружия, 20 единиц боеприпасов и более трех тысяч патронов.

Во время предыдущей оружейной амнистии в 2021 году мужчина на востоке Чехии рассказал полицейским о наличии у него танка T 34/85 розового цвета и самоходной артиллерийской установки SD-100.

Ранее чешский поставщик оружия Украине стал богатейшим оборонщиком в мире.
 
Теперь вы знаете
Треть детей в России рискуют сердцем из-за повышенного холестерина. Кому нужно его мониторить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!