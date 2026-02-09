Размер шрифта
В Белгородской области власти заявили о временном перемещении из региона части населения

Гладков: власти готовы вывезти в другие регионы детей и одиноких пенсионеров
Reuters

Власти Белгородской области из-за ударов украинской армии готовы временно вывезти из региона некоторые категории населения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что речь идет о детях школьного возраста, многодетных семьях, семьях с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионерах. Их будут перемещать в ближайшие регионы и Крым. Сейчас проходят переговоры с руководством этих субъектов.

8 февраля Гладков заявил, что ситуация в Белгороде после ракетных обстрелов остается «крайне сложной». Губернатор назвал ее «очередным испытанием» и рассказал, что в регион прибыли дополнительные специалисты. По его словам, власти стараются делать все необходимое.

Гладков уточнил, что удалось восстановить газоснабжение и решить проблемы с водоотведением. Однако проблемы с отоплением сохраняются, что создает дополнительные сложности в период низких температур.

Ранее губернатор Гладков попал под ракетный обстрел в Белгороде.
 
