Сийярто: лидеры Европы ездили с Зеленским в США, чтобы помешать заключению мира

Лидеры стран Европы сопровождали украинского президента Владимира Зеленского в ходе его поездки в США в августе 2025 года, чтобы помешать заключению мирного соглашения по Украине. Об этом в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, эти европейские лидеры поехали в Вашингтон для того, чтобы Зеленский не смог убедить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в необходимости прекращения украинского конфликта. Эти политики совершили визит в столицу США «для продления войны и, к сожалению, достигли успеха», отметил министр.

Также он сказал, что лидеры Европы являются «няньками», которые «не оставляют пациента в покое».

«Если вы лидер суверенной страны и вас куда-то приглашают, то другие шесть или десять лидеров с вами не едут. Это было очень унизительно», — добавил дипломат.

В августе прошлого года Трамп встретился с Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме. Несмотря на заявления о готовности к диалогу, европейские политики подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня. Среди прочего обсуждались возможные уступки Донбасса и других территорий. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц отметили, что Киев не должен идти на территориальные уступки в обмен на мир. Они также заявили, что поддержка Украины должна оставаться общей задачей Европы и США.

