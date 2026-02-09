Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Глава МИД Венгрии назвал лидеров ЕС «няньками» в ходе поездки Зеленского в США

Сийярто: лидеры Европы ездили с Зеленским в США, чтобы помешать заключению мира
Global Look Press

Лидеры стран Европы сопровождали украинского президента Владимира Зеленского в ходе его поездки в США в августе 2025 года, чтобы помешать заключению мирного соглашения по Украине. Об этом в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, эти европейские лидеры поехали в Вашингтон для того, чтобы Зеленский не смог убедить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в необходимости прекращения украинского конфликта. Эти политики совершили визит в столицу США «для продления войны и, к сожалению, достигли успеха», отметил министр.

Также он сказал, что лидеры Европы являются «няньками», которые «не оставляют пациента в покое».

«Если вы лидер суверенной страны и вас куда-то приглашают, то другие шесть или десять лидеров с вами не едут. Это было очень унизительно», — добавил дипломат.

В августе прошлого года Трамп встретился с Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме. Несмотря на заявления о готовности к диалогу, европейские политики подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня. Среди прочего обсуждались возможные уступки Донбасса и других территорий. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц отметили, что Киев не должен идти на территориальные уступки в обмен на мир. Они также заявили, что поддержка Украины должна оставаться общей задачей Европы и США.

Ранее были названы возможные сроки завершения конфликта на Украине.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!