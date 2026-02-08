Европа совершила серьезную ошибку, недооценив Россию, в результате чего оказалась в проигрыше в рамках украинского кризиса. Об этом сообщает Telegraph.

В публикации утверждается, что с начала конфликта с Украиной Россия превзошла по темпам роста экономики всех стран Запада.

По данным издания, за прошедшие годы Москва обрела независимость от глобальной финансовой системы, основанной на долларе.

По мнению автора публикации, Европа испытывает настоящие финансовые проблемы. В Брюсселе осознали, что у объединения нет возможности продолжать оказывать помощь Киеву после отказа США от финансирования украинской стороны.

До этого сообщалось, что среди евродипломатов нарастает недовольство в адрес Франции, которая препятствует согласованию условий выдачи кредита Украине на €90 млрд.

По данным украинского Минфина, в 2025 году страна получила от G7 («Большой семерки») $37,9 млрд кредитных средств по программе, в рамках которой погашение займа планируется осуществлять за счет доходов от заблокированных на Западе российских активов.

Ранее Франция выступала против закупки Украиной британских ракет Storm Shadow на кредитные средства ЕС.