Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

На Западе высказались о финансовых проблемах Евросоюза

Telegraph: Запад недооценил Россию и оказался в проигрыше
Global Look Press

Европа совершила серьезную ошибку, недооценив Россию, в результате чего оказалась в проигрыше в рамках украинского кризиса. Об этом сообщает Telegraph.

В публикации утверждается, что с начала конфликта с Украиной Россия превзошла по темпам роста экономики всех стран Запада.

По данным издания, за прошедшие годы Москва обрела независимость от глобальной финансовой системы, основанной на долларе.

По мнению автора публикации, Европа испытывает настоящие финансовые проблемы. В Брюсселе осознали, что у объединения нет возможности продолжать оказывать помощь Киеву после отказа США от финансирования украинской стороны.

До этого сообщалось, что среди евродипломатов нарастает недовольство в адрес Франции, которая препятствует согласованию условий выдачи кредита Украине на €90 млрд.

По данным украинского Минфина, в 2025 году страна получила от G7 («Большой семерки») $37,9 млрд кредитных средств по программе, в рамках которой погашение займа планируется осуществлять за счет доходов от заблокированных на Западе российских активов.

Ранее Франция выступала против закупки Украиной британских ракет Storm Shadow на кредитные средства ЕС.
 
Теперь вы знаете
Треть детей в России рискуют сердцем из-за повышенного холестерина. Кому нужно его мониторить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!