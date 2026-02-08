Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

Стало известно о ликвидации в зоне СВО украинского офицера-десантника

Поддубный: на Славянском направлении уничтожен капитан десантных войск Украины
Evgeniy Maloletka/AP

Российские бойцы ликвидировали в зоне специальной военной операции (СВО) капитана десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Сергея Фисуна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он отметил, что Фисун участвовал в государственном перевороте на Украине, в ходе «Евромайдана» возглавлял одну из ячеек *«Правого сектора», а позже пошел добровольцем в 199-й учебный центр десантно-штурмовых войск.

По имеющейся информации, Фисун был уничтожен ударом беспилотника «Ланцет» на Славянском направлении.

25 января стало известно, что российские военные уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области несколько офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе украинского спецназа «Омега».

8 января сообщалось, что командование ВСУ тщательно скрывает потери среди элитных подразделений специального назначения.

Ранее в Британии подтвердили уничтожение элиты ВСУ ракетным ударом на награждении в Днепропетровской области.
 
Теперь вы знаете
Треть детей в России рискуют сердцем из-за повышенного холестерина. Кому нужно его мониторить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!