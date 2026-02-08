Российские бойцы ликвидировали в зоне специальной военной операции (СВО) капитана десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Сергея Фисуна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он отметил, что Фисун участвовал в государственном перевороте на Украине, в ходе «Евромайдана» возглавлял одну из ячеек *«Правого сектора», а позже пошел добровольцем в 199-й учебный центр десантно-штурмовых войск.

По имеющейся информации, Фисун был уничтожен ударом беспилотника «Ланцет» на Славянском направлении.

25 января стало известно, что российские военные уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области несколько офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе украинского спецназа «Омега».

8 января сообщалось, что командование ВСУ тщательно скрывает потери среди элитных подразделений специального назначения.

Ранее в Британии подтвердили уничтожение элиты ВСУ ракетным ударом на награждении в Днепропетровской области.