«Нужно подать еще»: в Италии дали совет по апелляции Коростелева в олимпийском скиатлоне

Акимов о протесте Коростелева: Крамер говорит, что нужно подать еще апелляцию
Stephanie Lecocq/Reuters

Тренер российских лыжников Данил Акимов заявил, что российская сторона рассматривает возможность подачи повторной апелляции на итоги мужского скиатлона на Олимпиаде. Его слова передает «Матч ТВ».

«Мне звонил Маркус Крамер после этих решений. Спрашивал, как все прошло. Он говорит, что нужно подавать дальнейшую апелляцию. Это суд, наверное, CAS. У нас есть 48 часов или 24 часа. Но когда будет принято решение, я не знаю», — сказал Акимов.

В эфире Okko Коростылев заявил, что французский спортсмен должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры. Российская сторона подала протест из-за нарушения правил Деложем в скиатлоне. Судьи пересматривали момент с нарушением и приняли решение не забирать серебряную медаль у француза.

Победителем гонкистал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды, заняв четвертое место.

Маркус Крамер является главным тренером сборной Италии по лыжным гонкам. Он также работал со сборной России с 2015 по 2022 год.

Ранее в сборной России заявили, что проигрыш Коростелева не связан с нарушениями французского лыжника.
 
