Результаты россиян на Олимпиаде в Милане 8 февраля 2026 года

Россияне выступили в скиатлоне, горнолыжной гонке и санях на Играх 8 февраля

Стали известны результаты российских спортсменов, выступивших 8 февраля в трех дисциплинах в рамках зимних Олимпийских игр в Италии. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию всех главных событий олимпийского дня.

Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 22-е место в скоростном спуске. Она показала время 1 минуту 39,69 секунды, отстав от победительницы американки Бризи Джонсон на 3,59 секунды.

Савелий Коростелев занял четвертое место в олимпийском скиатлоне (10км + 10км). Победителем гонкистал стал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым вышел Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды.

Саночник Павел Репилов занял 14-е место по итогу третьей и четвертой попытках в одноместных санях. Время российского спортсмена составило 3 минуты 34,963 секунды. Он уступил 3,722 секунды лидеру соревнования немцу Максу Лангенхану, который впервые в карьере победил на Играх с результатом 3:31.191.

Ранее в Италии дали совет по апелляции Коростелева в олимпийском скиатлоне.