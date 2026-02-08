Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Спорт

Результаты россиян на Олимпиаде в Милане 8 февраля 2026 года

Россияне выступили в скиатлоне, горнолыжной гонке и санях на Играх 8 февраля
РИА Новости

Стали известны результаты российских спортсменов, выступивших 8 февраля в трех дисциплинах в рамках зимних Олимпийских игр в Италии. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию всех главных событий олимпийского дня.

Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 22-е место в скоростном спуске. Она показала время 1 минуту 39,69 секунды, отстав от победительницы американки Бризи Джонсон на 3,59 секунды.

Савелий Коростелев занял четвертое место в олимпийском скиатлоне (10км + 10км). Победителем гонкистал стал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым вышел Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды.

Саночник Павел Репилов занял 14-е место по итогу третьей и четвертой попытках в одноместных санях. Время российского спортсмена составило 3 минуты 34,963 секунды. Он уступил 3,722 секунды лидеру соревнования немцу Максу Лангенхану, который впервые в карьере победил на Играх с результатом 3:31.191.

Ранее в Италии дали совет по апелляции Коростелева в олимпийском скиатлоне.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!