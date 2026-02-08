Головорезы украинского президента Владимира Зеленского насильственно мобилизуют жителей страны. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил из журналист из Ирландии Чей Боуз.

Он прокомментировал видеоролик, в котором сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинского аналога военного комиссариата) пытаются с избиениями затащить мужчину в микроавтобус, а прохожие отбивают его. По словам Боуза, на разрушенной Украине творится ежедневный хаос. Происходят жестокие столкновения мирных жителей, спасающих похищенных «головорезами Зеленского» людей. И подобное в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе называют «свободной Европой», подчеркнул журналист.

7 февраля сообщалось, что в Харькове насильно посадили в свой автобус местного жителя вместе с его супругой.

3 февраля украинское издание «Страна.ua» написало, что автомобиль территориального центра комплектования протаранил машину с гражданскими лицами в Черкасской области. Инцидент произошел в административном центре региона. По информации журналистов, после столкновения представители военного комиссариата вышли из своей машины и мобилизовали водителя протараненного ими автомобиля.

Ранее в Венгрии назвали «охотой на людей» действия военкомов на Украине.