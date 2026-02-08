Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

Европейский журналист жестко высказался о действиях «головорезов Зеленского» из ТЦК

Ирландский журналист Боуз назвал сотрудников ТЦК «головорезами Зеленского»
Valentyn Ogirenko/Reuters

Головорезы украинского президента Владимира Зеленского насильственно мобилизуют жителей страны. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил из журналист из Ирландии Чей Боуз.

Он прокомментировал видеоролик, в котором сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинского аналога военного комиссариата) пытаются с избиениями затащить мужчину в микроавтобус, а прохожие отбивают его. По словам Боуза, на разрушенной Украине творится ежедневный хаос. Происходят жестокие столкновения мирных жителей, спасающих похищенных «головорезами Зеленского» людей. И подобное в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе называют «свободной Европой», подчеркнул журналист.

7 февраля сообщалось, что в Харькове насильно посадили в свой автобус местного жителя вместе с его супругой.

3 февраля украинское издание «Страна.ua» написало, что автомобиль территориального центра комплектования протаранил машину с гражданскими лицами в Черкасской области. Инцидент произошел в административном центре региона. По информации журналистов, после столкновения представители военного комиссариата вышли из своей машины и мобилизовали водителя протараненного ими автомобиля.

Ранее в Венгрии назвали «охотой на людей» действия военкомов на Украине.
 
Теперь вы знаете
Треть детей в России рискуют сердцем из-за повышенного холестерина. Кому нужно его мониторить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!