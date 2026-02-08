Размер шрифта
В ЛНР загорелся жилой дом, двое детей госпитализированы с отравлением

В Лисичанске произошел пожар, при котором удалось спастись лишь двоим детям
В Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) произошел пожар, в ходе которого двум детям удалось спастись, однако их мать не выжила. Оба ребенка будут переведены в детскую республиканскую больницу, передает пресс-служба правительства ЛНР слова главы Минздрава Наталии Пащенко.

Сообщается, что в местной больнице мальчикам диагностировали резаные раны верхних конечностей и отравление продуктами горения.

«Для дальнейшего обследования и лечения заберем мальчиков в Луганск, в республиканскую детскую [больницу]», — заявила министр здравоохранения республики.

По данным управления СК по ЛНР, пожар произошел в частном доме вечером 8 февраля. В результате происшествия не удалось спасти 39-летнюю женщину и троих ее детей 2014, 2021 и 2024 годов рождения. Еще двоим мальчикам (16 и 8 лет) удалось разбить окно и выбраться из горящего здания до прибытия пожарной бригады.

По факту инцидента в Лисичанске следователями возбуждено уголовное дело.

Ранее в Пермском крае при пожаре в многоэтажке пострадали девять человек, включая детей.
 
