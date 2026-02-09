Стало известно о серии взрывов в Курской области

Серия взрывов прогремела в пригороде Курска, средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидируют воздушные цели. Об этом cообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам очевидцев, первый взрыв произошел около 22:50 мск, а спустя 10 минут прогремело еще не менее трех.

Кроме того, о хлопках и ярких вспышках в небе сообщили жители Курского района. Отмечается, что средства ПВО устраняют угрозу с воздуха.

На момент публикации официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне глава Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтоженных 28 украинских дронах за сутки над территорией региона. Губернатор уточнил, что речь идет о периоде с 9:00 7 февраля до 7:00 8 февраля.

Кроме того, он отметил, что за аналогичный период времени дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 10 раз сбросили взрывные устройства на территорию Курской области.

Ранее в Курской области более 250 жителей эвакуировали из-за упавшего во дворе украинского дрона.