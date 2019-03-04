СБУ подтвердила установку прослушки у офиса Зеленского
В Службе безопасности Украины (СБУ) подтвердили факт установки оборудования для прослушивания около офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на странице СБУ в фейсбуке.
В ведомстве подчеркнули, что аппаратура для прослушки была установлена в соответствии с украинским законодательством в здании, которое не зарегистрировано как предвыборный офис Зеленского.
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В СБУ добавили, что установка прослушивающего оборудования потребовалась для проведения расследования в отношении лица, которое не связано с президентскими выборами.
Ранее глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что у офиса Зеленского в Киеве нашли аппаратуру для прослушивания.