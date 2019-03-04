Названа причина смерти солиста The Prodigy

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Полиция рассказала об обстоятельствах смерти 49-летнего солиста группы The Prodigy Кита Флинта в его доме в британском городе Данмоу.

Как сообщает Daily Star, полицейские все еще обследуют дом Флинта, однако причины его смерти считаются «естественными».

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Представитель полиции графства Эссекс рассказал, что тревожный звонок, касающийся состояния Флинта, поступил рано утром. «Его родственникам сообщили печальную новость. Смерть не считается подозрительной, всю информацию передадут коронеру», — заявил полицейский.

Фронтмен Prodigy Кит Флинт сперва был танцором в группе. Дебютировал в качестве вокалиста в 1997 году.