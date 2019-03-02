Звезда «Интернов» пострадал на съемках

Российский актер Илья Глинников, наиболее известный по роли Глеба Романенко в «Интернах», рассказал о повреждении ноги на съемках реалити-шоу. Об этом сообщает Starhit.

Отмечается, что актеру понадобилась помощь после первого задания, поскольку, преодолевая полосу препятствий, он упал. Несмотря на повреждение, Глинников продолжил выполнение задания.

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Как уточняется, в результате падения коленная чашечка артиста оказалась выбита.

Ранее сообщалось что звезда «Ворониных» получила травму.