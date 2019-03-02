Премьеру четвертых «Мстителей» в России отложили без объяснения причин
Прокатная компания Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing отложила премьеру картины «Мстители: Финал» на четыре дня. Об этом сообщает «Бюллетень Кинопрокатчика».
Как отмечается, четвертый фильм о супергероях начнут показывать в кинотеатрах с 29 апреля. Это на три дня позже, чем в Соединенных Штатах, и на пять, чем во многих других странах. Причины такого решения не уточняются.
Ранее сообщалось, что появился новый тизер четвертых «Мстителей».