Зеленский предрек Порошенко тюрьму в случае своей победы на выборах
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал о намерении посадить одного из кандидатов в президенты в тюрьму. Запись была опубликована на странице «Команды Зеленского» в фейсбуке.
На странице было размещено изображение с надписью «Виновного посадим». При этом в описании к посту содержится трансформированный предвыборный слоган нынешнего президента Украины Петра Порошенко.
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«Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!» — говорится в сообщении.
Оригинальный лозунг Порошенко звучит как «Кандидатов много — президент один».
Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Ранее сообщалось, что Зеленский вышел в лидеры президентской гонки на Украине.