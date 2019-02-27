Зеленский предрек Порошенко тюрьму в случае своей победы на выборах

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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал о намерении посадить одного из кандидатов в президенты в тюрьму. Запись была опубликована на странице «Команды Зеленского» в фейсбуке.

На странице было размещено изображение с надписью «Виновного посадим». При этом в описании к посту содержится трансформированный предвыборный слоган нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

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«Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!» — говорится в сообщении.

Оригинальный лозунг Порошенко звучит как «Кандидатов много — президент один».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что Зеленский вышел в лидеры президентской гонки на Украине.