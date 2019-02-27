Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»

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Украина не будет отправлять своего представителя на международный песенный конкурс «Евровидение-2019» из-за его политизации, передает «112 Украина» со ссылкой на заявление Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Вещатель напомнил, что все три лидера нацотбора — Maruv, Freedom Jazz и Kazka — отказались от участия в «Евровидении». В тексте заявления отмечается, что НОТУ не станет отправлять на конкурс в Израиль участников, не участвовавших в национальном отборе, хотя и имеет на это право.

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«В сложившейся ситуации, следуя закону об общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации в течение национального отбора было принято решение отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019», — говорится в заявлении.

Победительница украинского нацотбора певица Maruv (Анна Корсун) отказалась от участия в «Евровидении» после того, как ее раскритиковали за российские гастроли и потребовали подписать контракт, который содержит запрет на выступления в России. Сама артистка объяснила свой отказ «кабальными» условиями контракта, отметив, однако, что отказ от концертов в России для нее не принципиален. Вслед за ней от участия отказались Freedom Jazz и Kazka.

«Евровидение» в 2019 году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Ранее сообщалось, что Украину на «Евровидении» отказался представлять уже четвертый музыкальный коллектив.