Божена Рынска рассказала, как узнала о смерти Малашенко
Журналистка и светский обозреватель Божена Рынска рассказала, как узнала о смерти своего мужа Игоря Малашенко. Об этом она написала в своем фейсбуке.
По ее словам, когда ей показалось, что Малашенко хочет покончить с собой, она срочно прилетела в Испанию.
«Он смеялся, сказал, что я сумасшедшая, что никого самоубийства он не собирался совершать», — написала Рынска.
После этого она попросила экономку проверить дом, которая сказала, что все в порядке.
«Я успокоилась. Написала ей, что испугалась. Попросила друга заехать посмотреть. Тот написал смс, но не заехал. Я думала в понедельник раздать зверье и вечером вылететь. Смотрела билеты. Как вдруг звонит тот самый друг, который не заехал....Ему позвонил охранник», — написала Рынска.
Ранее Рынска заявила, что ее муж Игорь Малашенко мог умереть в результате насильственных действий.
Малашенко был одним из основателей НТВ, а также главой РГТРК «Останкино». В 1996 году он был главным советником кандидата в президенты России Бориса Ельцина.
25 февраля стало известно, что Малашенко найден мертвым в Испании.