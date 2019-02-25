Серебряков объяснил свои слова о разжигании Россией войн

Актер Алексей Серебряков объяснил, что он имел в виду, когда говорил о войнах, которые развязала Россия, передает РИА «Новости».

Актер заявил, что он патриот своей страны, но у него есть своя гражданская позиция по разным вопросам.

«Я считаю, что человеческая жизнь бесценна, я активный пацифист и против войны», — добавил Серебряков.

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Кроме того, он отметил, что война как катаклизм. Это страшная трагедия и ее бы никто не хотел.

Ранее сообщалось, что актер Алексей Серебряков обвинил Россию в разжигании войн. На его слова отреагировали публицист Анатолий Вассерман и актер Алексей Панин.