Серебряков объяснил свои слова о разжигании Россией войн
Актер Алексей Серебряков объяснил, что он имел в виду, когда говорил о войнах, которые развязала Россия, передает РИА «Новости».
Актер заявил, что он патриот своей страны, но у него есть своя гражданская позиция по разным вопросам.
«Я считаю, что человеческая жизнь бесценна, я активный пацифист и против войны», — добавил Серебряков.
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Кроме того, он отметил, что война как катаклизм. Это страшная трагедия и ее бы никто не хотел.
Ранее сообщалось, что актер Алексей Серебряков обвинил Россию в разжигании войн. На его слова отреагировали публицист Анатолий Вассерман и актер Алексей Панин.