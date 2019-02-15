«Кина не будет, электричество кончилось»: Владимир Машков уходит из кино
Известный актер Владимир Машков заявил, что уходит из кино. Об этом он рассказал «Пятому каналу».
По его словам, у него не хватает времен на съемки в фильмах.
«Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет», — подчеркнул Машков.
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Отмечается, что российский актер не уточнил на какой период собирается уйти из кинематографа.
«Кина не будет, электричество кончилось», — добавил Машков.
В ближайшее время Машков планирует вплотную заняться театральной деятельностью.
«Да, я хочу поставить спектакль... И, бесспорно, я должен играть в своем театре», — заключил Машков.
Ранее сообщалось, как Машков освоился в «Табакерке».