«Кина не будет, электричество кончилось»: Владимир Машков уходит из кино

Известный актер Владимир Машков заявил, что уходит из кино. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

По его словам, у него не хватает времен на съемки в фильмах.

«Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет», — подчеркнул Машков.

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Отмечается, что российский актер не уточнил на какой период собирается уйти из кинематографа.

«Кина не будет, электричество кончилось», — добавил Машков.

В ближайшее время Машков планирует вплотную заняться театральной деятельностью.

«Да, я хочу поставить спектакль... И, бесспорно, я должен играть в своем театре», — заключил Машков.

Ранее сообщалось, как Машков освоился в «Табакерке».