С новыми обвинениями в адрес Друзя выступил главред «Кто хочет стать миллионером?»
Главный редактор популярной передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер выдвинул новые обвинения в адрес магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя. Об этом сообщает радиостанция «Серебряный дождь».
По его словам, в игровой «тусовке» у магистра не самая лучшая репутация.
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«Я попал в эту тусовку почти 20 лет назад и уже тогда что-то такое услышал: «А вот Друзь, вот есть сомнения в честности побед в играх». Слухи – это только слухи, но тем не менее», — заявил Бер.
Он подчеркнул, что об одном из эпизодов ему известно «доподлинно».
«Пока что я не готов, не могу его раскрыть. Хотя у меня доказательства все есть на руках», — добавил Бер.
Ранее сообщалось, что Друзь ответил на вопрос о суде из-за обвинений в подкупе.