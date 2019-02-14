Стало известно, где похоронят Сергея Захарова
Прах эстрадного певца Сергея Захарова захоронят на кладбище Зеленогорска под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Межрегионального союза концертных деятелей Людмилу Шепелеву.
Как отмечается, такое решение приняли супруга артиста и его дочь.
«По мере получения праха захоронение будет в Зеленогорске», — рассказала Шепелева.
Она добавила, что Межрегиональный союз концертных деятелей просил захоронить прах на Комаровском кладбище — «усыпальнице больших артистов».
«Я разговаривала по этому вопросу с дочерью. Она на трижды прозвучавший вопрос о Комарово или Зеленогорске ответственно сказала Зеленогорск», — пояснила Шепелева.
Ранее сообщалось, что композитор Игорь Корнелюк рассказал о засадившем в тюрьму покойного Захарова скандалисте.