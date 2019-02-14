Стало известно, где похоронят Сергея Захарова

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Прах эстрадного певца Сергея Захарова захоронят на кладбище Зеленогорска под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Межрегионального союза концертных деятелей Людмилу Шепелеву.

Как отмечается, такое решение приняли супруга артиста и его дочь.

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«По мере получения праха захоронение будет в Зеленогорске», — рассказала Шепелева.

Она добавила, что Межрегиональный союз концертных деятелей просил захоронить прах на Комаровском кладбище — «усыпальнице больших артистов».

«Я разговаривала по этому вопросу с дочерью. Она на трижды прозвучавший вопрос о Комарово или Зеленогорске ответственно сказала Зеленогорск», — пояснила Шепелева.

Ранее сообщалось, что композитор Игорь Корнелюк рассказал о засадившем в тюрьму покойного Захарова скандалисте.