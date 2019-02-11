Фанатов напугал посиневший Уилл Смит в трейлере «Алладина»

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Общественность удивлена новым амплуа Уилла Смитт после выхода нового тизера киноверсии «Алладина», пишет MediaIte.

Сообщается, что в новом фильме Уилл Смит сыграл Джина с голубым цветом кожи. В социальных сетях фанаты уже сравнили его со «смурфиком» и сделали множество пародий.

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«Кто-то должен спросить Уилла Смита, почему он выглядит немного синим», — написал один из пользователей твиттера.

Как отмечается, полнометражный мультфильм 1995 года заработал в мировом прокате $500 млн. Выход новой версии запланирован на 24 мая 2019 года. Режиссером картины стал Гай Ричи, известный по фильмам «Шерлок Холмс», «Карты, деньги, два ствола» и «Рок-н-рольщик».

Ранее сообщалось, что появился первый тизер киноверсии «Алладина».