Стал известен победитель «Грэмми» в номинации «лучший альбом»
Американская исполнительница в стиле кантри Кейси Масгрейвс стала победителем музыкальной премии «Грэмми» в самой престижной категории «Альбом года», передает Associated Press.
Как отмечается, Масгрейвс получила премию за работу над альбомом Golden Hour.
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61-я церемония вручения «Грэмми» проходит в Staples Center в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
Ранее стал известен обладатель «Грэмми» за лучшую песню.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.